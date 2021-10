LA Lakers weet tegen Memphis Grizzlies weer wat winnen is

Winnaar WK-brons 200 meter atletiek doodgescho­ten op straat

23 oktober De Ecuadoraanse topsprinter Álex Quinónez is doodgeschoten op straat. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in Guayaquil, de grootste stad van het het Zuid-Amerikaanse land. Het ministerie van sport bevestigde de dood van de 32-jarige atleet en sprak onomwonden van moord.