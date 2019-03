Lamberink naar finale 500 meter tijdrit bij WK baanwielrennen

Lamberink snelde naar een tijd van 33,798. De 22-jarige Overijsselse eindigde daarmee in de kwalificatie als vijfde. De beste acht komen later op zaterdag terug op de baan voor de finale. Van de Wouw klokte 34,518, de zeventiende tijd.



Daria Sjmeleva uit Rusland was bij de kwalificatie op het niet-olympische onderdeel de snelste (33,554). Zij won twee jaar geleden goud.



De Duitse Mirian Welte is titelverdedigster en had de derde tijd (33,598). Bij de WK vorig jaar in Apeldoorn snelde zij naar het goud. Elis Ligtlee pakte toen het brons. De Eerbeekse zette eind 2018 een punt achter haar loopbaan.