Lavreysen verovert goud in wereldbeker door opnieuw Dmitriev te verslaan

Toussaint zwemt in Kazan naar nieuw nationaal record op 100 meter rugslag

18:13 Zwemster Kira Toussaint heeft bij wereldbekerwedstrijden in de Russische stad Kazan haar eigen Nederlandse record op de 100 meter rugslag scherper gesteld. Toussaint, een dag eerder winnares van de 50 rug, was in 59,14 de snelste in de series.