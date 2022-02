LeBron James (37): ‘Ik ga mijn laatste seizoen in de NBA samenspelen met mijn zoon’

,,Ik ga mijn laatste seizoen in de NBA samenspelen met mijn zoon”, zegt de 37-jarige James in een interview met The Athletic . ,,Waar Bronny is, ben ik dan ook. Ik wil er alles voor doen om een jaar met mijn zoon te spelen. Het gaat dan helemaal niet om geld.”

Het contract van LeBron James bij Los Angeles Lakers loopt tot en met 2023. Zijn zoon komt een jaar later in aanmerking voor promotie naar de NBA. James werd vier keer kampioen in de NBA, met Miami Heat (2012 en 2013), Cleveland Cavaliers (2016) en de Lakers (2020). Een terugkeer naar de Cavaliers, de club waarvoor hij het grootste deel van zijn carrière speelde, is volgens de Amerikaanse superster niet uitgesloten. ,,Die deur is niet gesloten, maar ik weet niet wat de toekomst voor me in petto heeft.”