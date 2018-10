LeBron James maakt debuut voor LA Lakers

James was goed voor negen punten en vier assists, maar het publiek in de volledig uitverkochte Staples Center van Los Angeles vond het allang prima. Dat had zich al maanden verheugd op zijn eerste minuten, nadat hij transfervrij was overgekomen van Cleveland. James tekende voor vier seizoenen in Los Angeles, goed voor een bedrag van ongeveer 130 miljoen euro.



LA Lakers begint het seizoen op 18 oktober in Portland tegen de Trailblazers.