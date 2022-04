LeBron James pleit voor versterking Lakers na missen play-offs: ‘Ik kwam naar LA om kampioen te worden’

Succesvol­le zeilster Odile van Aanholt heeft de duopart­ners na nieuw succes voor het uitkiezen

Het gaat richting de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een verdraaid moeilijke keuze voor Odile van Aanholt worden. Met vrijwel iedereen met wie de 49erFX-zeilster in de boot zit, is ze succesvol. Ook nu bij de Prinses Sofia Cup in de wateren rond Mallorca was er winst. Dit keer met Annette Duetz. Maar wie wordt straks de beste partner als ze het olympisch traject inzet?

