LeBron James raakt geblesseerd bij winst LA Lakers

,,Ik raak nooit in paniek bij dit soort blessures'', zei James bij sportzender ESPN. ,,Ik denk dat ik iets verrekt heb. Ik kon nog wel naar de kleedkamer lopen, maar stretchen was moeilijk. Ik heb niet het idee dat de spier geraakt is.'' James heeft vaker last gehad van de linkerlies. ,,Maar dat is al weer even geleden. Ik blesseer me zelden, maar als het gebeurt hebben we in ieder geval een geweldig medisch team.''



Kyle Kuzma (19 punten) en Ivica Zubac (18 punten) waren de topschutters bij de Lakers. James stond op 17 toen hij moest afhaken.