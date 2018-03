Leiders Volvo Ocean tijdelijk uit de race

Vermoeid Team Brunel als eerste om Kaap Hoorn

29 maart Team Brunel van de Nederlandse schipper Bouwe Bekking is in de Volvo Ocean Race als eerste Kaap Hoorn gepasseerd. Dat gebeurde donderdag in de zevende etappe van de zeilrace, die gaat van Auckland, Nieuw-Zeeland, naar Itajai in Brazilië.