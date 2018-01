Lidewij Welten maakt kans op prijs beste hockeyster van de wereld

Bij de mannen is geen Nederlandse speler genomineerd. Billy Bakker en Mirco Pruyser stonden op de shortlist, maar zijn afgevallen. Arthur van Doren (België), Gonzalo Peillat (Argentinië) en Mats Grambusch (Duitsland) zijn de overgebleven kanshebbers. In de categorie 'Rising Star of the Year' is SCHC-speelster Xan de Waard bij de vrouwen genomineerd.