Lieke Klaver overtuigend naar finale 400 meter, sprintdiva Shelly-Ann Fraser-Pryce onttroond

Lieke Klaver heeft zich bij de WK atletiek in Boedapast op overtuigende wijze geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 25-jarige atlete won haar halve finale met overmacht, in een tijd van 49.87. Woensdagavond mag ze een gooi gaan doen naar de medailles.

Klaver zou het dan heel graag beter doen dan vorig jaar op de mondiale titelstrijd in Eugene, toen ze vierde werd in de finale. Een medaille zou ook de teleurstelling wegspoelen van de mislukte 4x400 meter gemengde estafette van afgelopen zaterdag. Klaver kende in de finale als tweede loper een sterke beurt, maar zag tot haar afgrijzen laatste loper Femke Bol luttele meters voor de meet vallen en een medaille verspelen.

Bol gaf maandagavond wel haar visitekaartje af in de series van de 400 meter horden. De Amersfoortse plaatste zich met de snelste tijd voor de halve finales, waarna ze zelfs een grapje kon maken over haar pijnlijke val van zaterdag. Met Cathelijn Peeters plaatste nog een tweede Nederlandse zich voor de halve finales.

Bol is de grote favoriet voor de wereldtitel bij afwezigheid van de geblesseerde olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLauglin-Levrone. Ze won al Europees goud, WK-zilver en olympisch brons op het nummer, maar mondiaal goud ontbreekt nog. Ze liep deze zomer een Europees record van 51,45 en is met die tijd veruit de snelste van dit jaar in de wereld.

Seedo uitgeschakeld

N’ketia Seedo slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter. De 20-jarige Nederlands kampioen strandde in de halve finales. Ze eindigde als vijfde in haar heat in een tijd van 11,17 seconden en dat was niet goed genoeg voor een plek in de eindstrijd van het populaire sprintnummer.

De Jamaicaanse sprintdiva Shelly-Ann Fraser-Pryce werd later op de avond onttroond als wereldkampioene. De Amerikaanse Sha’Carri Richardson won de finale van het koningsnummer in een rappe 10,65 seconden. De Jamaicaanse Shericka Jackson spurtte naar het zilver in 10,72. Fraser-Pryce, die vijf wereldtitels op de 100 meter op haar naam heeft staan, moest genoegen nemen met het brons. Haar tijd was 10,77.

De wereldtitel was de ultieme genoegdoening voor de 23-jarige Richardson, die vorig jaar ontbrak op de WK in Eugene, omdat ze zich tijdens de Amerikaanse trials niet wist te plaatsen voor het toernooi. Het jaar daarvoor kon ze niet meedoen aan de Olympische Spelen van Tokio omdat ze positief had getest op marihuana. Dat leverde haar een schorsing van een maand op.

Liveblog bekijk belangrijke updates Ook op het 'koninginnennummer' gaat het goud naar de Verenigde Staten. Sha'Carri Richardson wint de 100 meter in een indrukwekkende tijd van 10,65, een kampioenschapsrecord! © REUTERS Wat een prestatie! De Amerikaan Grant Holloway wordt voor de derde keer op rij wereldkampioen op de 110 meter horden. © AP Een uitstekend optreden van Lieke Klaver! Ze wint haar halve finale met overmacht en laat met haar tijd van 49,87 zien wel degelijk tot de medaillekandidaten te behoren op de 400 meter. Lieke Klaver wint haar halve finale. © AFP Een finaleplaats blijkt wat te hoog gegrepen voor Seedo. De 20-jarige Nederlandse wordt in een tijd van 11,17 vijfde in haar halve finale. Een plaats bij de beste twee was nodig voor een rechtstreeks ticket voor de finale van later vanavond. Ook op basis van haar tijd komt Seedo niet in aanmerking. N'Ketia Seedo © ANP / EPA Nog twee Nederlandse atletes komen in actie vanavond: Straks staat Lieke Klaver aan de start van de halve finale op de 400 meter, maar eerst zijn de pure sprinters aan de beurt. N'ketia Seedo gaat in de derde serie een gooi doen naar een finaleplaats, al zou dat een enorme verrassing zijn. Met haar tijd plaatst Bol zich als snelste voor de halve finale. Kemi Adekoya uit Bahrein komt met 53,56 nog het dichtste in de buurt. Rushell Clayton uit Jamaica is de derde atlete die onder de 54 seconden weet te blijven. Met speels gemak plaatst Femke Bol zich voor de halve finale. Ze beent snel weg bij de concurrentie en kan op het laatste rechte stuk rustig uitlopen. Het levert haar een tijd op van 53.39. Femke Bol gaat beginnen aan haar individuele toernooi. Welke tijd zet ze op de klok in haar heat? Femke Bol is niet voor niets topfavoriete op het goud bij de 400 meter horden. Zo snel is Femke Bol op haar favoriete onderdeel. © ANP Een uitstekende race van Cathelijn Peeters. De Nederlandse finisht als vierde in de derde heat en plaatst zich daarmee keurig voor de halve finale van de 400 meter horden? Dan is het nu de beurt aan Femke Bol! Femke Bol is ingedeeld in de vierde van vijf heats. De beste vier in elke heat gaan naar de halve finale, samen met de vier snelste 'afvallers’. Dat zou voor de topfavoriet voor goud geen enkel probleem mogen zijn. Welkom! Goedenavond en welkom in ons liveblog van de derde dag van de WK atletiek. Vier Nederlandse atletes komen vanavond in actie, met Femke Bol als grote blikvanger. Kan de favoriete voor goud op de 400 meter horden zich revancheren voor haar val in de gemengde estafette? Een medaille kan ze vanavond nog niet pakken, want vanavond staan alleen de eerste ronde op het programma. Volg alle ontwikkelingen hier!



