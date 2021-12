Liemarvin Bonevacia, de man die met zijn heerlijke interviews de feelgoodsporter van 2021 werd

Door Pim Bijl



Er zou iets gaan gebeuren. Dat kon niet anders. Hoeveel signalen moest hij nog krijgen, voor de vlucht van Amsterdam naar Doha? Het was september 2020 en over drie weken was zijn vriendin uitgerekend. Hij had het vliegtuig al gemist, de babyshower liep uit. En nu, bij het boeken van een nieuwe vlucht, werkte zijn creditcard niet mee.



Zijn zoon zou geboren worden. Liemarvin Bonevacia voelde het gewoon. En toch kocht hij op Schiphol een nieuw ticket en stapte hij even later op het vliegtuig naar Qatar.