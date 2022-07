Liemarvin Bonevacia en Lieke Klaver in series 4x400 gemengd, Denzel Comenentia uitgeschakeld

WK AtletiekNederland brengt in de series van de 4x400 meter gemengd een sterke estafetteploeg in de baan op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Tony van Diepen en Eveline Saalberg komen vanaf 20.45 uur in actie op Hayward Field.

Bonevacia en Klaver maakten vorige zomer samen met Femke Bol en Ramsey Angela deel uit van het estafetteteam dat op de Olympische Spelen van Tokio als vierde eindigde in de finale van de 4x400 meter gemengd, een betrekkelijk nieuw onderdeel in de atletiek.

Er mag voor de finale één atleet worden gewisseld. Het ligt voor de hand dat Femke Bol dan de plaats inneemt van Saalberg. Bol komt op dit WK individueel uit op de 400 meter horden, maar is ook op de 400 meter veruit de snelste Nederlandse atlete.

Bonevacia is de snelste Nederlander op de 400 meter. Hij werd onlangs in Apeldoorn voor de zesde keer Nederlands kampioen. Van Diepen doet in Eugene mee op de 800 meter. De twee zaten ook in de ploeg van de 4x400 meter mannen die op de Spelen in Tokio stuntte met zilver.

Denzel Comenentia uitgeschakeld

Denzel Comenentia heeft zich bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene niet geplaatst voor de finale van het kogelslingeren. De 26-jarige atleet uit Amsterdam, die traint en woont in de Verenigde Staten, stelde teleur in de kwalificaties met drie ongeldige pogingen.

Comenentia was de eerste Nederlander die in actie kwam op de WK in Hayward Field, het moderne atletiekstadion van Eugene (Oregon). De afgelopen Nederlandse kampioenschappen in Apeldoorn liepen ook uit op een teleurstelling. Ook toen kreeg hij de 7,26 kilo zware kogel niet op de juiste manier uit de kooi geslingerd.



Comenentia behoorde al niet tot de kandidaten voor een medaille. Zijn beste afstand van dit seizoen is 75,21 meter en daarmee staat hij niet heel hoog op de wereldranglijst.