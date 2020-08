Lilian de Geus is zo goed dat iedereen de kunst wil afkijken: 'Wij noemen dat schapen’

Door Rik Spekenbrink



Op weg naar het trainingskamp in Friesland nam Lilian de Geus twee surfplanken mee. Het IJsselmeer werd, van Medemblik naar Stavoren, overgestoken op de ‘foil’. De nieuwe plank met vin, waarop je eigenlijk boven het water zweeft. Vanaf Stavoren ging het verder richting Heeg op de vertrouwde RS:X. Het voelde als overstappen van een Ferrari naar een Lada, zo groot is het verschil in snelheid, bij matige wind althans.



Maar zo mag, kan en wil De Geus (28) niet denken. Foil is vanaf Parijs 2024 het olympische windsurfonderdeel, tot haar grote vreugde. Maar in Tokio moet het volgend jaar nog gebeuren op de ‘gewone’ plank. Dat mag niet saai gaan worden. Want De Geus beseft dat ze een unieke kans heeft om olympisch kampioen te worden. ,,Dat moet mijn moment worden. Zo voelt het.’’