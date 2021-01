Lillard bezorgt Trail Blazers nipte zege op Bulls

Ook kampioen Los Angeles Lakers won ternauwernood, met 96-95 van Boston Celtics. De ploeg van vedette LeBron James leidde in de slotfase met 96-89, maar zag die voorsprong in de laatste minuut nog verdampen. Kemba Walker had de winnende bal voor de Celtics in de handen met nog 3 seconden op de klok, maar hij miste en in de rebound slaagde Daniel Theis evenmin het af te maken.



Topscorer aan de zijde van de Lakers was Anthony Davis met 27 punten. James noteerde 21 punten. Jayson Tatum was topschutter voor de ploeg uit Boston met 30 punten. De Celtics leden hun vijfde nederlaag in de laatste zeven duels.