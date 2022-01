Lindsay van Zundert stelt teleur en moet na val afwachten op EK

Kobayashi wint voor tweede keer in carrière Vierschan­sen­tour­nee

De Japanse skispringer Ryoyu Kobayashi heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. De 25-jarige Aziaat won het befaamde toernooi echter niet met een ‘grand slam’ met alle vier de zeges, zoals hij eerder in 2019 deed. De laatste wedstrijd in Bischofshofen werd gewonnen door de Oostenrijker Daniel Huber.

6 januari