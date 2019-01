Lindsey Vonn baalt na teleurstellende rentree

Schwarz had de snelste tijd in de slalom op de klok gezet voor de twee Fransen. Op Muffat-Jeandet, de winnaar van vorig jaar, wist de Oostenrijker net genoeg van zijn marge over te houden. Op Pinturault bouwde hij zijn marge zelfs uit.

Siebenhofer

Haar landgenote Lindsey Vonn kwam wel weer in actie na langdurig blessureleed. De veelvoudig winnares van wereldbekerwedstrijden eindigde bij haar rentree gedeeld vijftiende.



De Amerikaanse superster was daar niet blij mee. ,,Ik ben blij dat ik weer eens mee heb kunnen doen. Maar van mezelf verwacht ik iets meer dan dit resultaat. Misschien is dat niet realistisch en is dit wat ik op dit moment kan. Mijn doel is altijd het podium, dat was het ook deze keer. Het had dan echter wat meer mee moeten zitten. Het liep niet zoals ik had verwacht. Ik vertrouw erop dat ik in de volgende race sneller ben.’’