LIVE | Belgisch voetbal hervat met strikt coronaprotocol, Rosmalen zoekt ‘kampioen der kampioenen’

30 keer Nederlands record Piet van der Kruk (78), laatste Nederland­se gewichthef­fer op de Spelen, overleden

13:56 Piet van der Kruk, de laatste Nederlander die als gewichtheffer actief was op de Olympische Spelen, is op 78-jarige leeftijd overleden. Van der Kruk eindigde op de Spelen van 1968 in Mexico-Stad op de negende plaats bij de zwaargewichten met een totaal van 487,5 kilogram. De oud-olympiër, geboren in Delft en woonachtig in Nootdorp, overleed donderdag in het ziekenhuis na een kort ziekbed, zo maakte zijn familie bekend.