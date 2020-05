LIVE | Belgische clubs stemmen over einde seizoen, Ironman Hawaii uitgesteld

Comeback Mike Tyson (53) meer dan een stunt? ‘Hij sloopt ze allemaal’

14 mei Naast Michael Jordan staat nog een wereldberoemde Amerikaanse ex-topsporter opeens weer vol in de spotlights. Bokser Mike Tyson. De ‘Baddest Man on the Planet’ gaat op zijn 53ste weer boksen. ,,Ik heb hem gesmeekt: doe het niet…’’