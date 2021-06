LIVE | Britse GP in Formule 1 voor volle tribunes, Diamond League in China afgelast

Video's Hassan imponeert met beste jaartijd op 1500 meter, Nederlands record voor Bol

10 juni Sifan Hassan heeft bij de Diamond League in Florence indruk gemaakt op de 1500 meter. Ze won de race in 3.53,63, de beste tijd van de wereld in dit jaar. De Nederlandse topatlete versloeg in een machtige eindsprint de Keniaanse Faith Kipyegon, die met een tijd van 3.53,91 wel een nationaal record liep. De Britse Laura Muir rende naar de derde plaats in 3.55,59.