LIVE | Celtic en Aberdeen beboet voor wangedrag spelers, Genk met helft minder fans

6,15 meter Mondo Duplantis breekt na 26 jaar legenda­risch wereldre­cord Sergei Bubka

18 september Het wereldrecord polsstokhoogspringen in de buitenlucht van Sergei Bubka heeft 26 jaar standgehouden, maar de Amerikaanse Zweed Armand Duplantis heeft het vanavond uit de boeken gesprongen. Hij sprong bij de Diamond League in Rome over 6,15 meter.