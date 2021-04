LIVE | Colombia wil dat Copa América zonder publiek doorgaat

Besseling vierde in Oostenrijk, Luiten twaalfde

18 april Wil Besseling is dankzij een prima slotronde op de gedeelde vierde plaats geëindigd bij het Oostenrijks Open. De 35-jarige Nederlander ging op Diamond Country Club in Atzenbrugg rond in 67 slagen (-5). Daarmee kwam hij uit op een totaal van 280 slagen (-8).