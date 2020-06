LIVE | Eerste Nederlandse in koers wint direct, US Open denkt tóch aan rolstoeltennissers

De Pacer | Grete Koens, coach in coronatijd

19 juni Wij trokken naar Papendal, het epicentrum van de topsport, voor een gesprek met Grete Koens, bondscoach midden- en lange afstand. Een inkijkje in coachen in coronatijd. Van het denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen toen Papendal op slot ging, tot het bouwen aan een fundament in een wedstrijdloze periode. Ook hamert ze op het belang van een goede houding en geeft ze techniektips waar iedere loper zijn voordeel mee kan doen.