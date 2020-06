LIVE | Emotionele oproep Henk Grol, spelers Fortuna akkoord met salarisverlaging

Amerikaan­se boksster ontsnapt aan doping­schor­sing na seks

8:21 Onbeschermde seks met haar vriend heeft de Amerikaanse boksster Virginia Fuchs bijna een dopingschorsing van vier jaar opgeleverd. Bij een controle in februari buiten de wedstrijden om testte Fuchs positief op twee verboden middelen: letrozol en endurobol. Uit onderzoek door het Amerikaanse antidopingagentschap Usada bleek uiteindelijk dat die stoffen in het lichaam van Fuchs waren gekomen via seksuele overdracht.