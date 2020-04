LIVE | Eredivisie stimuleert vrijwilligerswerk, Bernal veilt racefiets en wielershirts

Volleybal­ster Dijkema verlaat Italië voor Russische topclub

14:10 Volleybalster Laura Dijkema komt komend seizoen uit voor de Russische topclub Lokomotiv Kaliningrad. Dat maakten de spelverdeelster van Oranje en haar nieuwe club vandaag bekend op sociale media. Kaliningrad is de meest westelijk gelegen grote stad in Rusland. De plaatselijke volleybalclub strandde dit jaar in de vierde ronde van de Champions League.