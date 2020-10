LIVE | Goffin besmet met coronavirus, Oekraïne haalt 45-jarige keeper uit pensioen

Video ‘Trotse’ Van Kalmthout snelt naar eerste pole in IndyCar

2 oktober Rinus van Kalmthout heeft voor het eerst poleposition veroverd in de IndyCar. De 20-jarige coureur uit Hoofddorp, bezig aan zijn debuutjaar in de populaire Amerikaanse raceklasse, zette op het binnencircuit van de Indianapolis Motor Speedway de beste tijd neer in de kwalificatie: 1.09,6903. Van Kalmthout begint daarom de Harvest GP over 85 ronden vrijdagavond vanaf de eerste plaats.