LIVE | Gündogan test bij ManCity positief, Duitsers bezorgd over Super Cup

Sportkoe­pel NOC*NSF: ‘Extra investerin­gen in sport noodzake­lijk’

16 september NOC*NSF maakt zich zorgen over het komende sportjaar. De sportkoepel verwacht dat dan pas de gevolgen van het coronavirus echt in de praktijk zichtbaar worden. NOC*NSF stelt, in reactie op de troonrede, dat extra investeringen noodzakelijk zijn om de schade zo klein mogelijk te houden.