LIVE: Klaasen tegen Dekker en wat kan Wattimena?

Vandaag de avondsessie van dag drie van het WK darts. Wie volgt Michael van Gerwen naar de tweede ronde? Benito van de Pas in ieder geval niet, hij verloor. Of Jermaine Wattimena? Of Jelle Klaasen die tegen Jan Dekker speelt?



Vanaf 20.00, eerste ronde (best of 5 sets. voorronde best of 3 sets)

voorronde: Smith (Can)- Humphries (Eng) 0-0

Cullen (Eng, 19) - Wattimena (Ned) 0-0

Klaasen (Ned, 12) - Dekker (Ned) 0-0

Anderson (Sch, 3) - J. Smith (Can)/Humphries (Eng) 0-0