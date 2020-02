LIVE | Los Angeles staat in Staples Center stil bij overlijden Kobe Bryant en dochter Gianna

Gypsy King Tyson Fury is na lijdensweg terug op ‘zijn’ troon

17:06 Tyson Fury werd afgelopen zaterdag- op zondagnacht de nieuwe zwaargewicht kampioen in de World Boxing Council, de grootste boksbond ter wereld, door Deontay Wilder van zijn troon te stoten met een TKO. Het verhaal van de Gypsy King is een bijzondere, die niet bij iedereen bekend zal zijn. Want de 31-jarige Engelsman heeft een lange weg moeten ondergaan om te komen waar dat hij nu is.