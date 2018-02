LIVE: Marcel Hirscher koerst af op tweede goud

Achtervolgingsploeg

Om 12.00 uur komen acht landen in actie in de kwartfinale achtervolging voor mannen. Sven Kramer, Jan Blokhuijsen en Koen Verweij moeten in de zevende rit een tijd neerzetten die goed genoeg is voor de eerste vier> Dan is de halve finale een feit.



Dit is later vandaag de startvolgorde

1. Nieuw-Zeeland

2. Noorwegen

3. Zuid-Korea

4. Italië

5. Canada

6. Japan

7. Nederland

8. Verenigde Staten