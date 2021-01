LIVE | Ook City-verdediger Garcia haakt af door corona

Ten Brinke vijfde in proloog Dakar Rally

2 januari Bernhard Ten Brinke en zijn Belgische bijrijder Tom Colsoul zijn in de proloog van de Dakar Rally bij de auto’s als vijfde geëindigd. In hun Toyota Hillux gaven ze over 11 kilometer 14 seconden toe op de Qatarees Nasser Al-Attiyah en de Zuid-Afrikaan Brian Baragwanath.