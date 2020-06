LIVE | Roglic kan zich opmaken voor eerste koers, League 1 en 2 wél beëindigd in Engeland

Eerder dan verwacht kan Maikel van der Vleuten weer springen

16:58 In de fraaie omgeving van Saint-Tropéz keert springruiter Maikel van der Vleuten eerder dan verwacht terug in de ring. De Nederlandse topper uit Brabant gaat vanaf volgende week in de Franse badplaats deelnemen aan een wedstrijdreeks van drie weken. ,,Ik heb echt de garantie gekregen dat het doorgaat."