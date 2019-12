LIVE | Rusland op voorsprong tegen Oranje

De Pacer: Bikkelen in de donkere december­maand

10 december Het is december. Het is donker, grauw, het waait, het regent. Zie dan maar eens de motivatie vast te houden. Toch is het ook mooi, het strijden tegen de elementen. Vooral in wedstrijden, zoals bij de Bruggenloop van afgelopen weekeinde zeggen Pim Bijl en Eric Brommert.