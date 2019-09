LIVE | Schippers op jacht naar medaille op koninginnennummer?

Deelstra en Van Nunen missen limiet Tokio

12:41 Andrea Deelstra is er in de marathon van Berlijn niet in geslaagd zich al te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. De 34-jarige hardloopster eindigde als elfde vrouw in een tijd van 2.31.29. Een tijd van 2.28.30 is vereist of een klassering in de top acht van een World Major Marathon om een startbewijs voor Tokio 2020 te bemachtigen.