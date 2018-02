LIVE: Speciale dag voor Wüst, Vonn huilt om opa

Vonn emotioneel

Lindsey Vonn was emotioneel na de afdaling. Ze liet haar tranen de vrije loop, zeker nadat haar vorig jaar overleden opa Don Kildow ter sprake kwam. ,,Meer zat er vandaag niet in. Het was een goede race van mijn kant, maar Goggia was gewoon beter dan ik. Ik probeerde de perfecte lijn aan te houden. Misschien was ik daar wel iets te veel op gefocust. Maar ik heb geen excuses.''



Vonn vond het moeilijk er tijdens de wedstrijd niet aan te denken dat dit haar laatste olympische afdaling was. ,,Het was lastig mijn emoties onder controle te krijgen. Uiteindelijk lukte dat wel toen ik van start ging. Het liefst zou ik nog vier jaar doorgaan, maar dat kan mijn lichaam niet aan.''