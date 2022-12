LIVE Sportgala | Diede de Groot wint eerste Jaap Eden Award, estafetteploeg wint Sportploeg van het Jaar

Ad Bos (83), man achter sportploe­gen TVM, overleden

Voormalig topman van TVM verzekeringen Ad Bos is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder namens de familie bevestigd. Bos, geboren in Heinkenszand, heeft als sponsor en invloedrijk persoonlijkheid veel betekend voor de wieler- en schaatssport in Nederland.

29 november