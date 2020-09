LIVE | Stadions in Engeland blijven langer leeg, Leyton Orient - Spurs gaat niet door

Michael Jordan stapt in autosport, met Bubba Wallace als coureur

7:29 Basketballegende Michael Jordan gaat zijn sportieve aspiraties uitbreiden naar het autoracen. Samen met Nascar-coureur Denny Hamlin heeft hij een ​​nieuw raceteam opgericht dat in 2021 zal gaan deelnemen in de Nascar. Bubba Wallace, de enige zwarte coureur in Nascar, is gecontracteerd als coureur.