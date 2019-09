LIVE | Start WK atletiek in gekoeld stadion

Beslissend OKT volleybal naar Apeldoorn

12:30 Het beslissende continentale Olympisch Kwalificatie Toernooi voor de volleybalsters vindt in januari in Apeldoorn plaats. De Europese Volleybalbond CEV heeft het toernooi waarin acht Europese landen strijden om één ticket voor de Olympische Spelen in Tokio van volgend jaar aan Nederland toegewezen.