LIVE ‘Super-EK’ | Alle hoop op Femke Bol en co na vijfde plaats estafettemannen

Springrui­ter Van der Vleuten pakt brons op WK

Springruiter Maikel van der Vleuten is als derde geëindigd in de individuele finale van de WK in het Deense Herning. Het goud was voor de Zweed Henrik von Eckermann die met King Edward foutloos bleef. De Belg Jérôme Guery pakte het zilver. Van der Vleuten eindigde vorig jaar bij de Olympische Spelen van Tokio ook als derde.

14 augustus