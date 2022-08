Live ‘Super EK’ | Turnsters net naast podium, vijf Nederlandse roeimedailles

Historisch goud voor Nederland­se zwemsters op 4x200 meter: ‘Dit geeft inspiratie’

Direct goud voor Nederland op de eerste dag van de Europese kampioenschappen zwemmen in Rome. En een primeur: de Oranje-vrouwen Imani de Jong, Silke Holkenborg, Janna van Kooten en Marrit Steenbergen lieten voor het eerst na de 4x200-estafette het Wilhelmus klinken. ,,Dit is zo gaaf”, klonken de jonge meiden in koor.

12 augustus