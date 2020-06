LIVE | Virtuele fans en geluid bij uitzendingen Spaans voetbal, CCC stopt definitief als sponsor wielerploeg

Boris Becker over haatreac­ties na deelname aan betoging: ‘Zijn we land van racisten geworden?’

7 juni De Duitse tennisheld Boris Becker (52) is geschrokken van de vele haatdragende reacties op zijn deelname in Londen aan een demonstratie tegen racisme. De drievoudige Wimbledonkampioen had een video geplaatst waarop hij tijdens de betoging te zien was, met een doek voor zijn mond vanwege het coronavirus. Daarop werd Becker op social media verketterd.