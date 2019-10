LIVE | Visser soepel naar halve finales, Hassan jaagt op tweede wereldtitel

wk in doha Estafette­vrou­wen zonder Schippers niet naar WK-finale

4 oktober De Nederlandse sprintvrouwen zijn bij de WK atletiek in Doha niet doorgedrongen tot de finale van de 4x100 meter estafette. Het Oranje-kwartet eindigde in zijn heat als vierde in 43,01. Die klassering was al onvoldoende - de eerste drie plaatsten zich rechtstreeks voor de finale - en met de 43,01 behoorde de ploeg ook niet tot een van de twee snelsten op tijd. Het kwartet zette de negende tijd neer, terwijl acht ploegen doorgingen naar de eindstrijd op zaterdag.