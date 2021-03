LIVE | Wimbledon schrapt befaamde wachtrij 'The Queue’

Zeilduo Zegers/Berkhout op medail­lekoers bij WK

10 maart Het olympische zeilduo Afrodite Zegers/Lobke Berkhout ligt bij het WK in de 470-klasse in Portugal op medaillekoers. Het Nederlandse tweetal steeg op de derde wedstrijddag in Vilamoura van de zesde naar de derde plaats in het klassement.