LIVE WK atletiek | Onweer teistert start, Hassan vanavond meteen op voor goud op 10 kilometer

De Nederlandse sprinttroeven Femke Bol en Lieke Klaver komen zaterdagochtend al in actie in de series van de 4x400 meter gemengde estafette bij de WK atletiek in Boedapest. Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard zijn de mannen in het kwartet. De aanvang van de series is gepland om 11.00 uur, maar door zwaar onweer zijn de wedstrijden in het nationale atletiekstadion tot nader order uitgesteld. Dat geldt ook voor het openingsnummer van de WK, de 20 km snelwandelen voor mannen.

Bol lovend over gloednieuwe atletiekbaan

Femke Bol is blij met de atletiekbaan in Boedapest, waar zaterdag de wereldkampioenschappen atletiek beginnen. De Nederlandse topatlete zal normaal gesproken op de openingsdag meteen in actie komen op de 4x400 meter gemengde estafette.

„De baan heeft langere rechte stukken dan normaal en ik vind dat wel prettig, want dat geeft op de estafette meer mogelijkheden om in te halen’’, zei de grote troef voor de wereldtitel op de 400 meter horden, die met het mixed estafetteteam ook op een medaille aast.

Het atletiekstadion in de Hongaarse hoofdstad, gelegen aan de oevers van de Donau, is gloednieuw. Op de Hongaarse kampioenschappen na is er nog geen wedstrijd afgewerkt, dus de kunststof op de baan van 400 meter is nog nauwelijks aangeroerd. „Het voelt lekker aan, ik ga er zo een paar rondjes op lopen’’, zei Bol, die met haar ploeggenoten uit het estafetteteam een korte training afwerkte.

Bol aast in Boedapest vooral op de wereldtitel op haar specialisme, de 400 meter horden. Met haar beste seizoenstijd van 51,45 is de 23-jarige Amersfoortse veruit de snelste in het deelnemersveld. Haar voornaamste concurrenten zijn dit jaar nog niet onder de 53 seconden gekomen. Het is wel zo dat regerend wereld- en olympisch kampioene Sydney McLauhglin-Levrone ontbreekt in Boedapest. De Amerikaanse, met 50,68 ook houdster van het wereldrecord, heeft zich afgemeld met een blessure. „Ik vind het jammer dat ze er niet bij is, want ik wil tegen de besten lopen’’, zegt Bol.