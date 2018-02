LIVE: Zagitova (15) wint eerste goud voor Team OAR

Visser maakt nog geen keuze voor meerkamp of hordelopen

21 februari Nadine Visser weet dat het keuzemoment eraan komt voor haar. Ze geldt als een geduchte meerkampster, maar op horden is de wereldtop in zicht. ,,Het moment om te kiezen zal een keer komen, maar het is nu nog niet aan de orde. Nu richt ik me op de 60 meter horden bij de WK indoor.''