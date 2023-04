Loran de Munck (23) begint als ‘nieuwe Epke’ aan traject richting Spelen: ‘Ik merk dat ik jonge gasten heb geïnspireerd’

Arno Kamminga heeft alle begrip voor pauze rivaal Adam Peaty: ‘Logisch na gekke jaren’

Adam Peaty zwemt voorlopig geen wedstrijden. De drievoudig olympisch kampioen laat in een openhartig statement op sociale media weten te kampen met mentale problemen en daarom een pauze in lassen. De 28-jarige Brit won op de Spelen van Tokio onder meer goud op de 100 meter schoolslag door in een rechtstreeks duel de Nederlander Arno Kamminga (zilver) te verslaan.