Loran de Munck en Casimir Schmidt dwingen finaleplaats af bij WK turnen

Parkoersrecord bij debuut Medisch wonder Almaz Ayana steelt de show bij Amsterdam Marathon: ‘Vandaag is het vrouwendag’

Het leek in 2017 einde carrière voor olympisch kampioene Almaz Ayana (30) vanwege slijtage in haar knieën. Met hulp van een Zwitserse arts en een Amerikaanse donor begon een lange, succesvolle revalidatie. Het leidde jaren later tot winst bij de vrouwen in een nieuw parkoersrecord bij de Amsterdam Marathon. ,,Ze is een medisch wonder.’’

16 oktober