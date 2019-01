Los Angeles Rams en New England Patriots in Super Bowl

De Rams, het team van coach Sean McVay en quarterback Jared Goff, versloeg gisteren New Orleans Saints na overtime: 26-23. Greg Zuerlein werd uiteindelijk de matchwinner door een verre field goal binnen te trappen. Die kwam tot stand door een geniale interception van John Johnson III. De safety viel haast op z’n gat, maar kon de bal die Drew Brees richting zijn receiver gooide net vangen. In het balbezit dat volgde, scoorden de Rams de touchdown.



New England Patriots, dat voor de derde keer op rij de Super Bowl speelt, is de favoriet. De ploeg rond de legendarische quarterback Tom Brady klopte in een thriller Kansas City Chiefs in een verlenging: 37-31. De 41-jarige Brady kan de Super Bowl voor de zesde keer winnen. Het wordt al zijn negende finale. De Patriots staan voor de elfde keer in de Super Bowl. Voor Los Angeles Rams wordt het de vierde keer. De ploeg won de finale één keer, in 2000. In 2002 verloren de Rams van de Patriots.