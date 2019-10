Louwije moet daags voor WK geblesseerd afhaken

Bondscoach Bram van Bokhoven maakte bekend dat namens Nederland Michel Bletterman, Bart Deurloo, Casimir Schmidt, Frank Rijken en Epke Zonderland in actie zullen komen. Rick Jacobs is alsnog naar Stuttgart afgereisd en zal de reserverol vervullen.



De Nederlandse ploeg wil in Stuttgart deelname aan de Olympische Spelen van Tokio afdwingen. Daarvoor is een plaats bij de beste twaalf landen nodig. De Nederlandse mannen komen maandagavond pas in actie en weten dan meteen of hun missie geslaagd is.