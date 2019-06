‘Luc, jij pakt die grote, hè’

Door Lisette van der Geest



Luc Steins treft morgen een reus, zeker in vergelijking met zijn eigen lichaamslengte. Dainis Kristopans van Letland is 2.15 meter lang. De 24-jarige Steins meet 1.73 meter. En dan is er nog het gewicht: de Let is bijna twee keer zo zwaar: 135 kilo om 69. Nederland - Letland is dus behalve de strijd om een EK-ticket ook een gevecht tussen David en Goliath.