Lue doet vanwege gezondheid stapje terug bij Cavaliers

Hij werd afgelopen zaterdag voor de derde keer dit seizoen onwel bij een wedstrijd van de Cavaliers. Lue bleef tijdens de rust van de gewonnen wedstrijd tegen Chicago Bulls achter in de kleedkamer. Zijn eerste assistent Larry Drew nam zijn taken over en zal ook de komende periode als interim-hoofdcoach fungeren.

Lue had zaterdag naar eigen zeggen last van pijn in zijn borst. Ook andere fysieke klachten baarden hem zorgen. ,,Ik slaap het hele jaar al slecht'', liet de oud-speler weten. ,,Ondanks een reeks van testen is nog steeds niet duidelijk wat ik precies mankeer. Ik wil nu eerst weer gezond en sterk worden. Daarna kan ik terugkeren als coach voor de rest van het seizoen.''